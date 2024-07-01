В связи с неблагоприятными погодными условиями в Кировской области объявлено метеопредупреждение. По информации ГУ МЧС по Кировской области со ссылкой на синоптиков, в ближайший час, с сохранением до вечера 1 июля местами по Кировской области ожидаются грозы, при грозах шквалистое усиление ветра с порывами 18-23 м/с, в отдельных районах – ливни и град.