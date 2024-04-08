Два человека погибли и 10 пострадали в результате ДТП под Самарой

Дорожное происшествие случилось в ночь с 7 на 8 апреля.Так, по информации ГУ МВД России по Самарской области, на территории Кинельского района около 1 часа ночи, водитель автомобиля марки SCANIA, двигался по автомобильное автодороге “Урал-Муханово”.
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