Президент России Владимир Путин высказался о возможности переговоров с Киевом. «Что касается того, как и что нужно сделать, для того чтобы этот конфликт был завершён мирными средствами: мы никогда не возражали против этого.
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