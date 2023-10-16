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Русская весна

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Владимир Путин высказался о возможности переговоров с Киевом

Владимир Путин высказался о возможности переговоров с Киевом

Президент России Владимир Путин высказался о возможности переговоров с Киевом. «Что касается того, как и что нужно сделать, для того чтобы этот конфликт был завершён мирными средствами: мы никогда не возражали против этого.

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