Саван смерти накрыл секретный штаб НАТО в Киеве: массированная атака на военные объекты Украины 20 сентября Юлия СоколоваМинистерство обороны Российской Федерации сообщает об успешной операции по уничтожению одного из ключевых объектов военной инфраструктуры Украины в Киеве.
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