Саван смерти накрыл секретный штаб НАТО в Киеве: массированная атака на военные объекты Украины 20 сентября Юлия СоколоваМинистерство обороны Российской Федерации сообщает об успешной операции по уничтожению одного из ключевых объектов военной инфраструктуры Украины в Киеве.