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Роман Ротенберг поздравил отца с 66-летием: «Счастлив иметь возможность разделить с папой любовь к спорту, он самый близкий мне по духу человек»

Роман Ротенберг поздравил своего отца Бориса Ротенберга с днем рождения. Сегодня, 3 января, владельцу ФК «Сочи» исполнилось 66 лет.

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