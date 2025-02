The Blood of Dawnwalker даст вам свободу “убивать множество NPC, и многие из них могут бы...

The Blood of Dawnwalker даст вам свободу “убивать множество NPC, и многие из них могут быть действительно важными”По словам креативного директора The Blood of Dawnwalker Матеуша Томашкевича, в отличие от его последней режиссерской работы в The Witcher 3: Wild Hunt, вы сможете убивать случайных NPC, как это обычно делают вампиры, а некоторые… источник.