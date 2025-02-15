НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

The Blood of Dawnwalker даст вам свободу “убивать множество NPC, и многие из них могут бы...

The Blood of Dawnwalker даст вам свободу “убивать множество NPC, и многие из них могут бы...

The Blood of Dawnwalker даст вам свободу “убивать множество NPC, и многие из них могут быть действительно важными”По словам креативного директора The Blood of Dawnwalker Матеуша Томашкевича, в отличие от его последней режиссерской работы в The Witcher 3: Wild Hunt, вы сможете убивать случайных NPC, как это обычно делают вампиры, а некоторые… источник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх