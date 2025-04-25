Зеленский отвергает мирный план Трампа: эксперты о возможных последствиях

Владимир Зеленский отклонил мирное предложение США по Украине, опасаясь за свою безопасность. Политологи предупреждают о возможных угрозах со стороны приближенных к Зеленскому сил и британцев, отмечая риск потери контроля над ситуацией через три года.
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