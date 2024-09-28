28,09,24 Новомихайловка - Катериновка Активные боевые действия в районе Новомихайловки. Атака ВС РФ мотострелковыми подразделениями в составе двух штурмовых групп.
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28,09,24 Новомихайловка - Катериновка Активные боевые действия в районе Новомихайловки. Атака ВС РФ мотострелковыми подразделениями в составе двух штурмовых групп.
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