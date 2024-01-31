Тренер Татьяна Тарасова раскритиковала работу адвокатов Камилы Валиевой в CAS

Фигуристку дисквалифицировали на четыре года из-за употребления допинга.Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала работу правозащитников фигуристки Камилы Валиевой после оглашения решения Спортивного арбитражного суда (CAS).
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