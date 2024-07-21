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Пронедра

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Митинг в поддержку Шамана: московский протест против блокировки на YouTube

Митинг в поддержку Шамана: московский протест против блокировки на YouTube

Митинг в поддержку Шамана: московский протест против блокировки на YouTube Ольга ВайленкоВечером пятницы, 19 июля, на Новинском бульваре у стен американского посольства в Москве развернулся настоящий патриотический митинг.

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Комментарии
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SK
Sergeu Kanu
Поет и поет, чего митинги делать?
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