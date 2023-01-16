«Скажут играть в Азии — будем выступать там»

Яркая игра и успешные результаты самарских «Крыльев Советов» в последние три сезона привели к тому, что уже три подряд трансферных окна команду покидают ее ключевые футболисты, которых за немалые деньги приобретают топ-клубы с большими бюджетами.
Яркая игра и успешные результаты самарских «Крыльев Советов» в последние три сезона привели к тому, что уже три подряд трансферных окна команду покидают ее ключевые футболисты, которых за немалые деньги приобретают топ-клубы с большими бюджетами.
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