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«Скажут играть в Азии — будем выступать там»

«Скажут играть в Азии — будем выступать там»

Яркая игра и успешные результаты самарских «Крыльев Советов» в последние три сезона привели к тому, что уже три подряд трансферных окна команду покидают ее ключевые футболисты, которых за немалые деньги приобретают топ-клубы с большими бюджетами.

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