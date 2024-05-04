Выселил сироту и сбежал с сожительницей: В деле с обращением к Путину появились новые данные

боюсь разочаровать, но как показывает практика, все местные чиновники и прокуратура и органы полиции начинают шевелиться только с подачи вышестоящие. Либо взятки получают, либо просто не хотят работать. Это на своей шкуре уже много лет испытываю. Пока из не пнут сверху 0 пишут отписки и гоняют по кругу. Такая у нас вертикаль

МС

Марина Свобода

интересные выводы Вы сделали. По закону мать и дочь - хозяйки в доме. Дочь так точно. И дом испокон веку принадлежит семье. А вот то, что дочь подняла вопрос на всю страну - слава богу. Иначе заставить чиновников решать вопрос не получается. А то, что азиатские граждане крайне хитры и изворотливы - так этому вся история подтверждение. Всегда они за спиной нож держат. Никогда по справедливости не действуют. Еще у горцев осталась капля чести, а у азиатов как-то не заметно по их поступкам