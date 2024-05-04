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Царьград

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Выселил сироту и сбежал с сожительницей: В деле с обращением к Путину появились новые данные

Выселил сироту и сбежал с сожительницей: В деле с обращением к Путину появились новые данные

Делом Марии Кравцовой, пожаловавшейся Путину и Бастрыкину на мигранта, захватившего дом её отца, будут заниматься следователи и суд.

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Комментарии
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Аким Воземчук
Врагу не пожелаешь такой матери.Скорей всего ситуация по поговорке&quot;яблоко от яблони недалеко падает.&quot;Ну и народ пошел,хуже турков.
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5 час.
Марина Свобода
боюсь разочаровать, но как показывает практика, все местные чиновники и прокуратура и органы полиции начинают шевелиться только с подачи  вышестоящие. Либо взятки получают, либо просто не хотят работать. Это на своей шкуре уже много  лет испытываю. Пока из не пнут сверху 0 пишут отписки и гоняют по кругу. Такая у нас вертикаль
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4 час.
МС
Марина Свобода
интересные выводы Вы сделали.  По закону мать и дочь - хозяйки в доме. Дочь так точно. И дом испокон веку принадлежит семье. А вот то, что дочь подняла вопрос на всю страну - слава богу. Иначе заставить  чиновников решать вопрос не получается.  А то, что азиатские граждане крайне хитры и изворотливы - так этому вся история подтверждение. Всегда они за спиной нож держат. Никогда по справедливости не действуют. Еще у горцев осталась капля чести, а у азиатов  как-то не заметно по их поступкам
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4 час.

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