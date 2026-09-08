ЛДПР предложила расширить льготные авиабилеты и ввести контроль их доступности для жителей Магаданской области

Депутат Новиков заявил, что удаленность региона не должна превращаться в дополнительный налог на семьюДепутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Новиков выступил с инициативой о расширении льготных авиабилетов для жителей Магаданской области и введении контроля их доступности.