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ЛДПР предложила расширить льготные авиабилеты и ввести контроль их доступности для жителей Магаданской области

ЛДПР предложила расширить льготные авиабилеты и ввести контроль их доступности для жителей Магаданской области

Депутат Новиков заявил, что удаленность региона не должна превращаться в дополнительный налог на семьюДепутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Новиков выступил с инициативой о расширении льготных авиабилетов для жителей Магаданской области и введении контроля их доступности.

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