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Регионы России

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Правительство России инициирует подготовку трудовых мигрантов к жизни и работе в стране

Правительство России инициирует подготовку трудовых мигрантов к жизни и работе в стране

Президент России Владимир Путин поручил миграционной службе МВД начать комплексную подготовку трудовых мигрантов, приезжающих в страну, к работе и жизни в России.

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