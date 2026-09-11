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ВВП России прибавил 10,3% в период с 2023 по 2025 годы - Путин

ВВП России прибавил 10,3% в период с 2023 по 2025 годы - Путин

Темпы экономического роста России в 2023–2025 годах опережали среднемировые показатели.Темпы экономического роста России в 2023-2025 годах опережали среднемировые показатели.

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