«Подъезд больше, чем квартира»: Яровицына пожаловалась на жизнь в элитном ЖК

Комик и стендапер Зоя Яровицына похвасталась покупкой квартиры в элитном доме в центре столицы. Это было ее мечтой — теперь же юмористка привыкает к новому месту жительства, но дается это ей очень непросто.
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