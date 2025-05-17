На Западе высмеяли встречу Зеленского с Макроном, Стармером, Мерцем и Туском

Ирландский журналист Чей Боуз отреагировал в социальной сети X на встречу президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами Эммануэлем Макроном, Киром Стармером, Фридрихом Мерцем и Дональдом Туском, высмеяв ее.
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