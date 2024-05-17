Ученый Федоров: жители Новой Каледонии хотят оставаться в составе Франции, но это не устраивает борцов за независимость

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал ситуацию в Новой Каледонии, куда накануне были переброшены французские войска для стабилизации ситуации на архипелаге.
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