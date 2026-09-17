Дешевка вместо оригинала: водители жалуются не некачественный ремонт по ОСАГО

В России предлагают ужесточить правила ремонта по полису ОСАГО. Инициатива назрела давно. Тысячи водителей жалуются на то, что сервисы нередко экономят на безопасности своих клиентов.
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