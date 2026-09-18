🗳 На выборах в Госдуму в Ялте некоторые избиратели приходят на участки в национальных костюмах Председатель ялтинской Белорусской национально‑культурной автономии «Белая Русь» Светлана Кравцова, будучи членом общественного совета, курирует работу наблюдателей на 8 избирательных участках.