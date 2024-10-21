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Bild: эффективность антибиотиков стремительно падает

Bild: эффективность антибиотиков стремительно падает

Эффективность антибиотиков снижается, причем стремительными темпами, утверждает Bild. Так, по словам главы Общества инфекционной терапии Матиаса Плетца, человечество возвращается к состоянию, которое было до открытия пенициллина, теряя достижения современной медицины.

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