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ЦСКА победил «Адмирал» по буллитам – 4:3. У Костина дубль и драка

ЦСКА одержал гостевую победу над « Адмиралом » (4:3 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Клуб из Владивостока сравнял счет на 59-й минуте, заменив вратаря на шестого полевого игрока.

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