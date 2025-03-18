Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

18 подписчиков

Росреестр зафиксировал рост спроса на вторичное жилье в Москве

Росреестр зафиксировал рост спроса на вторичное жилье в Москве

В феврале 2025 года спрос на вторичку в Москве вырос почти на 27% за месяц Количество сделок со вторичным жильем, совершенных в Москве в конце этой зимы, стало рекордным для февралей последних трех лет, сообщили в статистическом ведомстве В феврале 2025 года на вторичном рынке жилья Москвы зарегистрировано 12,05 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх