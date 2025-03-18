Росреестр зафиксировал рост спроса на вторичное жилье в Москве

В феврале 2025 года спрос на вторичку в Москве вырос почти на 27% за месяц Количество сделок со вторичным жильем, совершенных в Москве в конце этой зимы, стало рекордным для февралей последних трех лет, сообщили в статистическом ведомстве В феврале 2025 года на вторичном рынке жилья Москвы зарегистрировано 12,05 тыс.