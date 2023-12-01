1088 л.с., четыре мотор-колеса, 3,3 тонны, 142,7 кВт•ч, дрон на крыше, режим «краба», огромные экраны. Перед выходом в России брутальный внедорожник M-Hero 917 проходит испытания

M-Hero 917 — это хардкорный внедорожник, выпущенный в августе и пока доступный только в Китае. Однако совсем скоро автомобиль появится в Европе, на Ближнем Востоке и в России, где стартовал прием предзаказов.
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