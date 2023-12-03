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Валерия, Иосиф Пригожин и Паскаль случайно встретились в аэропорту Новосибирска

Валерия, Иосиф Пригожин и Паскаль случайно встретились в аэропорту Новосибирска

Новосибирцы прокомментировали снимок, на котором звёзды шоу-бизнеса стоят в аэропорту Толмачёво.Певица Валерия вместе с мужем, продюсером Иосифом Пригожиным случайно встретились в новосибирском аэропорту Толмачёво с исполнителем Паскалем.

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