Валерия, Иосиф Пригожин и Паскаль случайно встретились в аэропорту Новосибирска

Новосибирцы прокомментировали снимок, на котором звёзды шоу-бизнеса стоят в аэропорту Толмачёво.Певица Валерия вместе с мужем, продюсером Иосифом Пригожиным случайно встретились в новосибирском аэропорту Толмачёво с исполнителем Паскалем.
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