Экипажи соединения группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении

В ходе боевой работы танковых подразделений группировки была сорвана очередная безуспешная ротация украинских вооруженных формирований, уничтожен склад с боеприпасами и позиции минометных расчетов с орудием и личным составом.
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