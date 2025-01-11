Авиалайнер с более чем с 200 пассажирами эвакуировали в Атланте из-за горящего двигателя

Самолет авиакомпании Delta более чем с 200 пассажирами на борту был эвакуирован на заснеженную взлетную полосу аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте (штат Джорджия) после того, как проблема с двигателем привела к отмене взлета, из-за чего пострадали четыре человека.