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AMD Ryzen 9 9900X упал в цене на 8% менее чем за неделю после запуска Официальная реко...

AMD Ryzen 9 9900X упал в цене на 8% менее чем за неделю после запускаОфициальная рекомендованная розничная цена AMD для нового Ryzen 9 9900X составляет 459,99 фунтов стерлингов, но, похоже, розничные торговцы уже продают новый 12-ядерный процессор Zen 5 от AMD по сниженной цене.

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