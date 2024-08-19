AMD Ryzen 9 9900X упал в цене на 8% менее чем за неделю после запуска Официальная реко...

AMD Ryzen 9 9900X упал в цене на 8% менее чем за неделю после запускаОфициальная рекомендованная розничная цена AMD для нового Ryzen 9 9900X составляет 459,99 фунтов стерлингов, но, похоже, розничные торговцы уже продают новый 12-ядерный процессор Zen 5 от AMD по сниженной цене.