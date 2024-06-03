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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Спикер Мосгордумы Шапошников и директор парка «Яуза» Сапронов дали старт «Семейному полумарафону» в СВАО

Спикер Мосгордумы Шапошников и директор парка «Яуза» Сапронов дали старт «Семейному полумарафону» в СВАО

В планах в следующем году провести на территории парка первый полноценный марафонский забег Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников и директор парка «Яуза» Александр Сапронов приняли участие в торжественной церемонии открытия «Семейного полумарафона», приуроченного ко Дню защиты детей.

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