Спикер Мосгордумы Шапошников и директор парка «Яуза» Сапронов дали старт «Семейному полумарафону» в СВАО

В планах в следующем году провести на территории парка первый полноценный марафонский забег Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников и директор парка «Яуза» Александр Сапронов приняли участие в торжественной церемонии открытия «Семейного полумарафона», приуроченного ко Дню защиты детей.