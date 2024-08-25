25 августа народный календарь чествует Фотия Поветенного. В старину в этот день надо было наводить порядок в ПОВЕТЯХ, где хранились лошадиные упряжки и бороны.
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25 августа народный календарь чествует Фотия Поветенного. В старину в этот день надо было наводить порядок в ПОВЕТЯХ, где хранились лошадиные упряжки и бороны.