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Совладелец «Торпедо» Соболев: на команду не было ни одной жалобы, что судьи нам помогли

Совладелец «Торпедо» Соболев: на команду не было ни одной жалобы, что судьи нам помогли

Совладелец футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев заявил, что никогда не получал жалоб по поводу того, что арбитры помогали его команде.

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