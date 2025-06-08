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Армия России освободила Зарю и вышла на границу Днепропетровской области — Минобороны (КАРТА)

Армия России освободила Зарю и вышла на границу Днепропетровской области — Минобороны (КАРТА)

Минобороны заявило об освобождении н. п. Заря и выходе на границу Днепропетровской области. В результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики.

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