Армия России освободила Зарю и вышла на границу Днепропетровской области — Минобороны (КАРТА)

Минобороны заявило об освобождении н. п. Заря и выходе на границу Днепропетровской области. В результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии