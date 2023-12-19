Макгрегор: Россия не остановит СВО без взятия Одессы и Харькова

Россия продолжит Специальную военную операцию до тех пор, пока из под контроля киевского режима не будут отобраны Одесса и Харьков, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале.
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