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Мировое обозрение

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В НАТО заявили, что учения по ядерному сдерживанию не угрожают России

В НАТО заявили, что учения по ядерному сдерживанию не угрожают России

Главное в тезисах: Учения Steadfast Noon: С 13 по 23 октября в Италии пройдут ежегодные манёвры ядерного сдерживания НАТО с участием 17 стран альянса.

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