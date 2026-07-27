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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шара Буллет не хочет драться в Шанхае: «Там большие налоги – отдаешь больше 30% от гонорара»

Боец UFC Шара Буллет рассказал, что не хотел бы драться на турнирах в Шанхае из-за высоких налогов.

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