Макгрегор: США понимают, что им больше нечего дать Украине

Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок вооружения Киеву К Соединенным Штатам пришло понимание, что им «больше нечего дать» Украине, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.
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