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Петербургский дневник

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Российские войска нанесли удар по месту совещания командиров ВСУ

Российские войска нанесли удар по месту совещания командиров ВСУ

В результате удара потери украинских войск составили до 85 человек Российские войска нанесли высокоточный удар ракетой с фугасной боевой частью по ресторану в Кривом Роге, где проходило совещание командиров соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западных инструкторов, сообщило Министерство обороны России.

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