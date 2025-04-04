Российские войска нанесли удар по месту совещания командиров ВСУ

В результате удара потери украинских войск составили до 85 человек Российские войска нанесли высокоточный удар ракетой с фугасной боевой частью по ресторану в Кривом Роге, где проходило совещание командиров соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западных инструкторов, сообщило Министерство обороны России.
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