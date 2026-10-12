В Красноперекопском районе завтра проведут ремонтные работы на сетях

Они запланированы с 6:00 13 октября до 00:00 14 октября, сообщили в «Крымэнерго». Кроме того, будет действовать график подачи воды с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.
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