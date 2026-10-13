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DJ Грув: от трека с голосами Горбачёвых до собственной школы электронной музыки в Москве

DJ Грув: от трека с голосами Горбачёвых до собственной школы электронной музыки в Москве

В 1996-м вся страна напевала трек, где голоса Михаила Горбачёва и Раисы Максимовны повторяли одну и ту же фразу.

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