Coca-Cola отзывает напитки в Европе

Компания отзывает напитки в шести странах из-за высокого уровня хлората. Европейское подразделение Coca-Cola Europacific Partners объявило об отзыве значительного количества напитков, включая Coke, Sprite, Fuze Tea, и другие, из-за обнаружения повышенного уровня хлората, который может представлять риск для здоровья.