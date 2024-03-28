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Форум по развитию цифрового Шелкового пути пройдет в Сиане

Форум по развитию цифрового Шелкового пути пройдет в Сиане

Форум Всемирной интернет-конференции по развитию цифрового Шелкового пути пройдет в Сиане, китайской провинции Шэньси, 16 апреля, сообщил генеральный секретарь WIC Жэнь Сяньлян (Ren Xianliang) на пресс-конференции форума 27 марта.

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