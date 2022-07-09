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Премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное заседание парламента из-за протестов в стране

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе созвал экстренное заседание лидеров политических партий в связи с массовыми протестными беспорядками в стране.

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