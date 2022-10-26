Военное обозрение

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После уничтожения крупного хранилища авиационного топлива под Черкассами кратно снизилась активность боевой авиации Украины

После уничтожения крупного хранилища авиационного топлива под Черкассами кратно снизилась активность боевой авиации Украины

Как ранее сообщало «Военное обозрение» со ссылкой на Минобороны РФ, на днях нашими войсками было уничтожено одно из крупнейших на Украине хранилищ авиационного топлива.

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