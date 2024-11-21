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The Times: Украина сейчас находится в наиболее слабом положении с начала СВО

The Times: Украина сейчас находится в наиболее слабом положении с начала СВО

Российская армия достигла крупных успехов в Донбассе, тогда как Украина оказалась в наиболее слабом положении с начала специальной военной операции, поэтому Запад решил разрешить Киеву использовать дальнобойное вооружение для ударов вглубь РФ.

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