❕В Ялте разработали план ремонта подпорной стены у Пионерского парка, которая обвалилась из-за сильных ливней «Дорожную карту» по ремонту части подпорной стены у Пионерского парка разработали совместно с подрядчиком, сообщила заместитель главы администрации Ялты, временно исполняющая обязанности главы администрации Светлана Шевченко.
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