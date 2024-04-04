Командующий силами обороны Финляндии заявил об отсутствии военной угрозы от РФ

Леонтий Букштейн

Мир, управляемый англосаксами, безжалостен. Целые страны кладут в топку, в которой пока не разведен костер. НО если он вспыхнет, мало не покажется никому, в том числе и Финляндии, которая променяла свою спокойную жизнь в добрососедстве с Россией на превращение страны в цель для ядерного удара. В случае чего.