Командующий силами обороны Финляндии заявил об отсутствии военной угрозы от РФ

Новый командующий силами обороны Финляндии генерал-лейтенант Янне Яаккола заявил, что не видит наличия военной угрозы со стороны России, однако это не означает, что страна не должна заботиться о своей безопасности.
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