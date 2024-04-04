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Командующий силами обороны Финляндии заявил об отсутствии военной угрозы от РФ

Командующий силами обороны Финляндии заявил об отсутствии военной угрозы от РФ

Новый командующий силами обороны Финляндии генерал-лейтенант Янне Яаккола заявил, что не видит наличия военной угрозы со стороны России, однако это не означает, что страна не должна заботиться о своей безопасности.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Мир, управляемый  англосаксами, безжалостен. Целые страны кладут в топку, в которой пока не разведен костер. НО если он вспыхнет, мало не покажется никому, в том числе и Финляндии, которая променяла свою спокойную жизнь в добрососедстве  с Россией на превращение страны в цель для ядерного удара. В случае чего.
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