"На дорогах реальная жесть": самые новые подробности снежного коллапса в Приморье

В Приморье продолжается снежный коллапс, который заметает все на своем пути. По данным Tg-канала Newsbox24 (12+), хуже всех пришлось северной части региона — там погода парализовала дорожное движение, а людей чуть ли не засыпает с головой.
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