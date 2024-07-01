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БИБИРЕВО наш дом

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Расписание поездов от станции «Останкино» на МЦД-3 изменят с 1 по 11 июля

Расписание электричек на МЦД-3 изменится с 1 по 11 июля из-за работ по модернизации инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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