Расписание поездов от станции «Останкино» на МЦД-3 изменят с 1 по 11 июля

Расписание электричек на МЦД-3 изменится с 1 по 11 июля из-за работ по модернизации инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
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