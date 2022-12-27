Специалисты оценили готовность российского образования к вызовам будущего рынка

К концу 2022 года число россиян, не работающих по полученной специальности, составило свыше 30%. Среди ключевых причин эксперты называют устаревание профессий и плохое качество образования, из-за которого невозможно применить знания на практике.
К концу 2022 года число россиян, не работающих по полученной специальности, составило свыше 30%. Среди ключевых причин эксперты называют устаревание профессий и плохое качество образования, из-за которого невозможно применить знания на практике.
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