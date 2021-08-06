Позитив для оптимистов

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Доквакался

Доквакался

Прихожу сегодня на работу и вижу своего товарища с расцарапанной физиономией. Некрасиво конечно спрашивать откуда это всё.

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Элина Морозова
Да уж. Мужчинам иногда детство в голову шибает)))
Борис Шумилов
"Да уж. Мужчинам иногда детство в голову шибает)))" - У каждого особи свои забавы.)))
Элина Морозова
Кто ягодка, кто жабик))))
ГусЕна
Тут уж шибануло...Петарду в животных. Быдло развлекается...
Элина Морозова
А они еще утверждают, что у мужчин мозги совершеннее))))
ирина Северова северова (гуляева)
Обычный ИДИОТ. Каждый второй квакает не по делу

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