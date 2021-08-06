Доквакался

Позитив для оптимистовПолитикаДоквакался Прихожу сегодня на работу и вижу своего товарища с расцарапанной физиономией. Некрасиво конечно спрашивать откуда это всё.Вернуться к статье62НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлина МорозоваДа уж. Мужчинам иногда детство в голову шибает)))Борис Шумилов"Да уж. Мужчинам иногда детство в голову шибает)))" - У каждого особи свои забавы.)))Элина МорозоваКто ягодка, кто жабик))))ГусЕнаТут уж шибануло...Петарду в животных. Быдло развлекается...Элина МорозоваА они еще утверждают, что у мужчин мозги совершеннее))))ирина Северова северова (гуляева)Обычный ИДИОТ. Каждый второй квакает не по делуКомментировать
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